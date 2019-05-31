الدولار يقود أسعار عملات عربية وأجنبية للهبوط أمام الجنيه خلال مايو

كتب- مصطفى عيد:

هبطت أسعار 5 عملات أجنبية وعربية أمام الجنيه خلال تعاملات شهر مايو، في البنوك، مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال مايو، انحفض متوسط سعر الدولار في البنوك 39 قرشا، حيث وصل أمس الخميس إلى 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، مقابل 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع في نهاية أبريل، وفقا لبيانات المركزي.

وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني 115 قرشا خلال مايو، حيث سجل أمس 21.13 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، مقابل 22.28 جنيه للشراء و22.41 جنيه للبيع نهاية أبريل.

وتراجع متوسط سعر اليورو 57 قرشا خلال مايو، حيث وصل أمس الخميس إلى 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقابل 19.21 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي 131 قرشا في مايو، حيث سجل أمس 54.96 جنيه للشراء، و55.30 جنيه للبيع، مقابل 56.27 جنيه للشراء، و56.61 جنيه للبيع في نهاية أبريل.

وهبط متوسط سعر الريال السعودي نحو 10 قروش خلال تعاملات مايو، حيث وصل أمس إلى 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع مقابل 4.57 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع في نهاية أبريل.

وخلال مايو تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بنحو 11 قرشا، حيث سجل أمس 4.56 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع مقابل 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع.