بعد ارتفاعها عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي 4 جنيهات للجرام، مدفوعة بالصعود العالمي لسعر الخام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 606 جنيهات مقابل 602 جنيه الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 519 جنيهًا، وعيار 24 إلى 692 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4848 جنيهًا.

وعالميًا، تتجه أسعار الذهب صوب تحقيق أول مكاسبها الشهرية منذ يناير الماضي، بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الآتية من المكسيك، مما أجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وتضافر خطر الرسوم الجديدة مع سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة هذا الشهر وحرب التجارة الممتدة بين الصين والولايات المتحدة، مما أفضى إلى رهانات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وزاد السعر حوالي 0.9% منذ بداية الشهر الحالي، بحسب الوكالة.

والمعدن بصدد الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضا، وبلغت مكاسبه نحو 0.8% هذا الأسبوع.