24% زيادة في أرباح بنك عوده مصر خلال الربع الأول من 2019

كتبت- منال المصري:

حقق بنك عوده –مصر، زيادة في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 24% مقابل نفس الفترة من العام الكاضي، ليسجل صافي ربح بقيمة 326 مليون جنيه.

وقال البنك في بيان صحفي، مساء الأمس، إن نتائج الأعمال أظهرت ارتفاعا ملحوظا في نتائج أعمال مختلف القطاعات مما يدل على نجاح استراتيجية البنك التي ينتهجها في السوق المصرفي المصري.

كما أظهرت المؤشرات المالية نموا في حقوق الملكية لتصل إلى 6 مليارات جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في مارس 2019، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 19% مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.

وقال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر:"النتائج المالية القوية للبنك هي انطلاقة لأداء غير تقليدي ومتميز خلال العام المالي 2019".

وبلغت مخصصات محفظة الائتمان في نفس الفترة مبلغ 1.1 مليار جنيه مما يجعلها من أعلى نسب التغطية في القطاع المصرفي، بحسب البيان.

وقال البنك، إن محفظة ودائع العملاء سجلت خلال الربع الأول مبلغ 61 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، كم حافظ البنك على حصته السوقية في مجال ائتمان الشركات والافراد بمحفظة ائتمانية بلغت 31 مليار جنيه وهي تعد من الأقوى في القطاع المصرفي حيث بلغت نسبة القروض الغير منتظمة 2,5% والتي تعد من أفضل النسب في القطاع بعد تطبيق معيار IFRS 9 بداية من عام 2019.