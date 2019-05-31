تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار 6 عملات أجنبية وعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي، مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية.

وخلال الأسبوع، انحفض سعر الدولار 10 قروش، ليسجل أمس الخميس 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع، مقابل 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 21.11 جنيه للشراء و21.30 جنيه للبيع، مقابل 21.24 جنيه للشراء و21.48 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 18.62 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، مقابل 18.72 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 55.01 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، مقابل 55.30 جنيه للشراء و55.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 14.45 جنيه للشراء 4.49 جنيه للبيع، مقابل 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.56 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، مقابل 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري إلى4.35 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع مقابل 4.38 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع.