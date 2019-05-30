جلوبال تليكوم تصدر بيانًا للبورصة بخصوص مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنها "في مناقشات مع مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص بعض المطالبات الضريبية".

وكانت البورصة المصرية أوقفت التعامل على سهم جلوبال تليكوم بعد نشر تقارير صحفية عن اقترابها من التوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب.

وقررت البورصة المصرية، إعادة التعامل على السهم، اعتبارًا من الساعة 12:45 من جلسة تداول اليوم الخميس.

وكانت مصلحة الضرائب قالت، في بيان صدر منتصف مارس الماضي، إن هناك مفاوضات ومباحثات واجتماعات متواصلة مع جلوبال تليكوم برعاية وزارة المالية لحسم مسألة تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة عن جميع سنوات نشاطها، والتي لا تزال محل الفحص الضريبي.

ومن شأن إنهاء ملف النزاع الضريبي مع جلوبابل تليكوم، فتح الطريق لسريان عرض استحواذ مجموعة فيون على باقي أسهم جلوبال تليكوم بسعر 5.3 جنيه للسهم.