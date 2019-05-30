مصر تتلقى عروضًا لاستيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 407 و454 دولارًا

كتبت- شيرين صلاح:

قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن هيئة السلع التموينية تلقت عروضًا من مستوردين لتوريد الأرز في رابع مناقصتها العالمية بسعر يتراوح بين 407 و454 دولاًرا للطن.

وكان تجار تحدثوا لوكالة رويترز، أمس الأربعاء الماضي، قالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت 4 عروض لتوريد أرز هندي وصيني وفيتنامي في مناقصة عالمية لشراء الأرز هذا العام.

وقالت الهيئة في مناقصتها إنها تريد أرزًا بنسبة كسر بين 10 و12%، وطالبت بوصول الشحنات في الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس.

وقال النجاري، لمصراوي، في تصريحات اليوم الخميس، إن أسعار عرضي الأرز الصيني بلغت نحو 407 و409 دولارات، وعرض الأرز الفيتنامي نحو 445 دولارًا، وعرض الأرز الهندي نحو 454 دولارًا.

ووفقًا لما قاله النجاري، فإن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بالمضارب يتراوح حاليا بين 8.5 و8.7 جنيه للكيلو والعريض الحبة بين 10.5 و10.7 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الأرز المستورد يتراوح بين 8.6 و9.25 جنيه.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز هذا العام لتوفير المياه.

وحصل مصراوي على أسماء الشركات المتنافسة في المناقصة وعروض الأسعار المقدمة من كل منها.