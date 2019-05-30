  • عاجل:المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    مصر تتلقى عروضًا لاستيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 407 و454 دولارًا

    02:43 م الخميس 30 مايو 2019
    مصر تتلقى عروضًا لاستيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 407 و454 دولارًا

    رز

    كتبت- شيرين صلاح:

    قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن هيئة السلع التموينية تلقت عروضًا من مستوردين لتوريد الأرز في رابع مناقصتها العالمية بسعر يتراوح بين 407 و454 دولاًرا للطن.

    وكان تجار تحدثوا لوكالة رويترز، أمس الأربعاء الماضي، قالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت 4 عروض لتوريد أرز هندي وصيني وفيتنامي في مناقصة عالمية لشراء الأرز هذا العام.

    وقالت الهيئة في مناقصتها إنها تريد أرزًا بنسبة كسر بين 10 و12%، وطالبت بوصول الشحنات في الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس.

    وقال النجاري، لمصراوي، في تصريحات اليوم الخميس، إن أسعار عرضي الأرز الصيني بلغت نحو 407 و409 دولارات، وعرض الأرز الفيتنامي نحو 445 دولارًا، وعرض الأرز الهندي نحو 454 دولارًا.

    ووفقًا لما قاله النجاري، فإن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بالمضارب يتراوح حاليا بين 8.5 و8.7 جنيه للكيلو والعريض الحبة بين 10.5 و10.7 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الأرز المستورد يتراوح بين 8.6 و9.25 جنيه.

    وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز هذا العام لتوفير المياه.

    وحصل مصراوي على أسماء الشركات المتنافسة في المناقصة وعروض الأسعار المقدمة من كل منها.

    61585944_2396348170410020_8486572381500866560_n (1)

    مصطفي النجاري أرز المجلس التصديري للحاصلات الزراعية السلع التموينية

    الخبر التالى:

    التخطيط: تطوير 197 وحدة محلية ضمن خطة التحول الرقمي (إنفوجرافيك)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان