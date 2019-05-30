المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو يوما واحدا إلى يوم 23 من الشهر المقبل- بدلا من يوم 24- وحتى اليوم 28 من نفس الشهر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام الجاري، وحلول الأعياد والأجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات شهري مايو ويوليو ٢٠١٩.

وقالت الوزارة في البيان، إنه تيسيرًا على العاملين بالدولة؛ تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو الجاري يوم ٣ يونيو المقبل، وصرف مرتبات يونيو اعتبارًا من يوم ٢٣ إلى ٢٨ يونيو.

وأضاف أنه تم مد مدة صرف مرتبات يوليو يومين إضافيين، لتصبح من يوم ٢٤ إلى ٣٠ يوليو، وتقديم صرف متأخرات يوليو إلى يومي ٦ و٧ أغسطس بدل الفترة من 8 إلى 10 من نفس الشهر، مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالي.

وأصدر عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار حرصها على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS" بكفاءة وفاعلية، على النحو الذي يضمن حُسن سير العمل بالجهات الإدارية.