تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء دون تغيير، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وذكر نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 601 جنيه، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 515 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 687 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب 4808 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما طغى على الدعم الناتج عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي تتنامي حدته ليثير الشكوك بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1277.29 دولار للأوقية.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1276.30 دولار للأوقية.