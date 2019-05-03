عملة بتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر
القاهرة - وكالات:
قفزت عملة بِتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر اليوم الجمعة في تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، في غياب أنباء محفزة لصعود العملة المشفرة.
وزادت بِتكوين أكثر من 6% لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر، وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالي 55 %.
وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم واكس.آر.بي.
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