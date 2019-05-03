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    عملة بتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر

    03:14 م الجمعة 03 مايو 2019
    عملة بتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر

    عملة بتكوين

    القاهرة - وكالات:

    قفزت عملة بِتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر اليوم الجمعة في تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، في غياب أنباء محفزة لصعود العملة المشفرة.

    وزادت بِتكوين أكثر من 6% لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر، وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالي 55 %.

    وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم واكس.آر.بي.

    عملة بتكوين بورصة بِتستامب العملات المشفرة

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