عملة بتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر

القاهرة - وكالات:

قفزت عملة بِتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر اليوم الجمعة في تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، في غياب أنباء محفزة لصعود العملة المشفرة.

وزادت بِتكوين أكثر من 6% لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر، وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالي 55 %.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم واكس.آر.بي.