البنك الأهلي اليوناني يبيع عملياته المصرفية في مصر لبنك عودة

كتبت- منال المصري :

أعلنت مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر

وقالت المجموعة في بيانها، إن عملياتها المصرفية، تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية بقيمة 110 ملاييت يورو.

وأضاف البنك الأهلي اليوناني، أن إغلاق صفقة الاستحواذ تتوقف على موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني.

وتتكون شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر من 17 فرعا، ويأتي تنفيذ الصفقة في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيا مع التزاماتها تجاه مسابقة المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب البيان.

وقال البنك إن الصفقة لها تأثير إيجابي هامشي على رأس المال والسيولة لديه.

ويعمل مكتب ارنست اند يونج Ernst & Young Corporate Finance كمستشار مالي حصري للبنك الأهلي اليوناني ويعمل كل من فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر إل إل بي وماتوك بسيوني وهيناوي كمستشارين قانونيين محليين ودوليين على التوالي، لصالح NBG.