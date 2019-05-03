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    أسعار الذهب عالميا تحوم قرب أدنى مستوى في 4 أشهر

    11:12 ص الجمعة 03 مايو 2019
    أسعار الذهب عالميا تحوم قرب أدنى مستوى في 4 أشهر

    أسعار الذهب

    القاهرة - وكالات:

    حومت أسعار الذهب اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، بعد أن أضعف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات خفض الفائدة في المدى القريب، معززا الدولار ودافعا المعدن صوب انخفاض أسبوعي.

    وارتفاع الدولار يجعل الذهب أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى.

    وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1270.46 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، انخفض المعدن إلى 1265.85 دولار، وهو أقل سعر له منذ نهاية ديسمبر.

    وفقد الذهب حوالي 1.2% منذ بداية الأسبوع الحالي، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1271.20 دولار للأوقية.

    وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي قال يوم الأربعاء إن مخاطر التضخم التي كشفتها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إنما تقوم على عوامل عابرة وإنه لا حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

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