"المالية": 211 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة 2019 - 2020

​القاهرة - (أ ش أ):

بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالموازنة الجديدة لعام (2019 / 2020) نحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقع بموازنة (2018 / 2019).

وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2019 / 2020)، الذي أصدرته اليوم - إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة خلال العام المالي (2019 / 2020) تبلغ نحو 140 ملیار جنیه (133 ملیار جنیه تمویل عجز خزانة و7 ملیارات جنیه قروض خارجیة لتمويل الاستثمارات)، وھي أعلى قیمة زیادة شھدتھا الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضیة.

ولفتت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتستھدف الحكومة طرح أول سندات خضراء خلال (2019 / 2020)، والتي من شأنھا تمویل الاستثمارات في المشروعات صدیقة البیئة والحد من التلوث، مما یساھم في الوفاء بالتزامات الحكومة المصریة الصادرة عن قمة المناخ بباریس.