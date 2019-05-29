أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

هبطت بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

04:33 م الأربعاء 29 مايو 2019
هبطت بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

اسعار الدولار

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس قرشا واحدا إلى 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والبركة عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار بنك قناة السويس البنك الأهلي المصري بنك مصر

الخبر التالى:

رئيس حماية المنافسة لمصراوي: 30 يومًا مهلة أمام جلوفو لعودة العمل بمصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان