بدون رسوم.. "فابليس" تطلق بوابة للدفع الإلكتروني

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة فابيلس المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أطلقت أول بوابة مجانية للدفع الإلكتروني، وذلك بدون رسوم اشتراك شهرية، أو رسوم مقابل كل عملية دفع.

وقال عبد الرحمن الشعراوي الرئيس التنفيذي للشركة، إن إطلاق بوابة فابيلس للدفع الإلكتروني بشكل تجاري، يأتي بعد إطلاقها تجريبيا لمدة تقارب العام، استطاعت فيها البوابة كسب ثقة أكثر من 450 شركة تجارية ومنصة للتجارة الإلكترونية في 14 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف الشعراوي أن شركته، التي تتخذ من مصر مقراً لها، بدأت بذلك عملياتها التجارية إقليميا مستهدفة المنافسة عالميا خلال 3 سنوات.

وذكر الشعراوي أن نموذج تحقيق الربح من فرض رسوم على كل عملية دفع إلكتروني سينتهي، رغم اعتماد بوابات الدفع الإلكتروني العالمية على فرض رسوم تبلغ 2.9% على كل عملية دفع، حققت من خلالها أرباح بلغت 64 مليار دولار خلال 2018.

وأشار إلى أن مستقبل الدفع الإلكتروني يواجه تحديات ظهور تقنيات مجانية مثل الدفع باستخدام العملات المشفرة عن طريق البلوك تشين "BlockChain"، وخدمات المقاصة الإلكترونية التي تقدمها البنوك المركزية، مما يفرض التحول نحو مصادر أخرى لتحقيق الدخل لبوابات الدفع الإلكتروني.

ويعتقد شعراوي أن إلغاء الرسوم يساهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول أسواق التجارة الإلكترونية، مما يوفر العديد من فرص العمل ويخفض نسب البطالة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

وتعمل بوابة الدفع الإلكتروني كوسيط بين المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية وبين العملاء، حيث تتيح للعميل سداد قيمة مشترياته للتاجر باستخدام البطاقات الإلكترونية والمحافظ الذكية والحسابات البنكية بأمان تام.