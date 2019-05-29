شركة القلعة تحصل على تمويل جديد بقيمة 120 مليون دولار للمصرية للتكرير

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية اليوم الأربعاء، إتمام الجولة التمويلية الأخيرة لمشروع المصرية للتكرير بمبلغ 120 مليون دولار والتي تتكون من زيادة رأس مال بقيمة 70 مليون دولار وقروض مساهمين بقيمة 50 مليون دولار تم تغطيتها بالكامل.

وقال بيان من الشركة اليوم إن بهذا التمويل يرتفع شق الاستثمارات الرأسمالية بالمشروع إلى 1.5 مليار دولار تقريبًا بينما يبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.4 مليار دولار.

وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، في البيان إن الحزمة التمويلية الجديد بقيمة 120 مليون دولار سوف يتم استخدامها في سداد القسط الأول لمديونيات الشركة وكذلك سداد جزء من القسط الثاني.

وبحسب هيكل فإن معدل اكتمال المشروع يبلغ حاليًا 99.6% وذلك بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجاري خلال الربع الثالث من عام 2019.

وحصلت شركة القلعة على تمويل معبري بدون فوائد من المساهم الرئيسي بالشركة بغرض تمويل جزء من مشاركتها في الجولة التمويلية المذكورة، بحسب البيان.

وأضاف هيكل أن كبار مساهمي المشروع لم يترددوا في زيادة تعهداتهم التمويلية وتقديم كافة أشكال الدعم للمشروع وهو ما يؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها مشروع المصرية للتكرير وقدرته على تحقيق نقلة تحويلية فارقة بالمسار الاقتصادي والبيئي لمصر.

وأوضح هيكل أنه يتطلع إلى بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الأشهر المقبلة مشيرًا إلى نجاح اختبارات التشغيل حيث تم إنتاج وتوريد حوالي 160 ألف طن من وقود السولار منخفض الكبريت والنافثا والبنزين عالي الأوكتين إلى الهيئة العامة للبترول حتى مايو 2019.

وبحسب البيان فإن مشروع المصرية للتكرير يمثل أحد البدائل العملية للاستيراد، حيث سيساهم المشروع عند تشغيله في تقليص واردات مصر من المنتجات البترولية، عبر إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة أو ما يعادل حوالي 40% من واردات مصر في الوقت الراهن.

كما ساهم المشروع في خلق 700 وظيفة دائمة وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل الإنشاء، فضلاً عن مساهمته في نقل المعرفة من الخبراء العالميين إلى العاملين والموظفين المصريين.