إم إم جروب: مبيعات هواوي في مصر لم تتأثر بالأزمة مع أمريكا

كتب- محمد علاء الدين:



قال خالد محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم إم جروب، أحد وكلاء شركة هواوي في مصر، إنه لا توجد أي تأثيرات سلبية حتى الآن على مبيعات هواتف هواوي بالسوق المصري، بعد الضغوطات الأمريكية على الشركة الصينية.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم، ولديها القدرة على إيجاد بدائل لنظام التشغيل أندرويد أو الوصول لحل في هذه الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أن المهلة المحددة بـ 3 أشهر فترة كافية للوصول لحل".

وكانت جوجل قد أعلنت تعليق ترخيص نظامها التشغيلي أندرويد بالنسبة لهواوي منذ أيام قليلة، وتعرضت الشركة الصينية لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الأمريكية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم معداتها للتجسس على الشبكات الأمريكية.

وقال محمد، إنه "في الربع الأول من العام الجاري حققنا أداءً جيدًا بدعم من مبيعات أجهزة هواوي، ونتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وطلب جهاز حماية المستهلك المصري من شركة هواوي، ضرورة توفير تحديثات الأمان للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن، فيما أكدت الشركة التزامها بتوفير تلك التحديثات.

وأكدت هواوي على التزامها بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من "هواوي وهونر" بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن.