جابان توباكو: حصة السجائر المهربة في مصر تقفز إلى 2.5 مليار سيجارة سنويًا

القاهرة- مصراوي:

قال أيمن العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة جابان توباكو إنترناشونال، إن صناعة السجائر في مصر تشهد منافسة كبيرة بين الشركات، وتحديات كبيرة تتمثل في زيادة المنتجات المقلدة والمهربة من السجائر وأدخنة المعسل.

وأضاف العباسي، في بيان للشركة، أن الحصة السوقية للسجائر المهربة ارتفعت من 1% إلى 3% خلال سنة واحدة (أكثر من 2.5 مليار سيجارة).

وذكر أن شركته تدرك خطورة السجائر المهربة على كل من الدولة والصناعة، وأنها وقعت مؤخراً على بروتوكول لمكافحة التهريب مع مصلحة الجمارك، ستقوم الشركة بموجبه برفع مستوى التعاون مع مصلحة الجمارك لمحاربة منتجات التبغ والسجائر التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأشار العباسي إلى تفهم الشركة للظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ورغبة الدولة في زيادة الحصيلة الضريبية من صناعة السجائر، وهو ما تحقق بالفعل على مدار السنوات الماضية.

وأكد أهمية دراسة أي زيادة ضريبية تتم في المستقبل بعناية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الصناعة وعدم حدوث أي اضطرابات في السوق.

وقال العباسي إن أحد الأسباب لزيادة نسبة السجائر المهربة والمزيفة هو زيادة الضرائب على السجائر بشكل متتالٍ سنوياً ودون توقف، "وهو ما له تأثير شديد السلبية على الحصص السوقية وحجم المبيعات لكافة شركات السجاير العاملة بشكل قانوني داخل السوق المصري".

وأضاف أن الأثر السلبي امتد أيضا ليشمل الحصيلة الضريبية للدولة التي تخسر مليارات الجنيهات بسبب تنامي وزيادة ظاهرة السجائر المهربة.

وأشار العباسي إلى أهمية استمرار قنوات الاتصال المفتوحة بين شركات السجائر وكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بهدف عرض المقترحات ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالضرائب على منتجات السجائر ومنتجات التبغ.

وأكد أنّ شركة جابان توباكو تدرك أهمية السوق المصري جيداً، خاصة وأنه أحد أكبر 10 أسواق على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات والاستهلاك، كما أنه أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي.

وذكر العباسي أن الشركة لديها خطط طموحة لزيادة إنتاجها واستثماراتها وحصتها السوقية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.