حسن راتب يخفض حصته في "أسمنت سيناء" لصالح "ريلاينس لوجستكس"

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت شركة أسمنت سيناء، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن شركة سما سمنت، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، باعت 2 مليون سهم، لشركة ريلاينس لوجستكس، مقابل 16.5 مليون جنيه.

وبحسب البيان فإن حصة سما سمنت، في أسمنت سيناء، انخفضت بعد تنفيذ الصفقة إلى 6.75%، بدلًا من حوالي 9.7%. وتم تنفيذ الصفقة على متوسط سعر 8.25 جنيه للسهم.

وارتفعت حصة ريلاينس لوجستكس بعد تنفيذ الصفقة إلى 10.445% بدلًا من حوالي 7.5%، لتواصل الشركة زيادة حصتها في أسمنت سيناء، والتي كانت لا تتعدى 0.03%، قبل أن تستحوذ على حصة السويدي للأسمنت، الأسبوع الماضي.

وكانت السويدي للأسمنت أعلنت يوم الخميس الماضي، عن بيع كامل حصتها في أسمنت سيناء، البالغة 7.476% مقابل 41.97 مليون جنيه لصالح شركة ريلاينس لوجستكس.

وتعمل شركة ريلاينس لوجستكس، في تجارة الأسمنت والكلينكر، والخدمات اللوجستية وتزويد الوقود وإنتاج الخرسانة الجاهزة وعمليات إدارة النفايات وإنتاج أنواع وقود بديلة لمصانع الأسمنت، وتأسست عام 1998، ومقرها في القاهرة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتعاني أسمنت سيناء من خسائر كبيرة وسط تحديات تواجه سوق الأسمنت في مصر، بسبب الزيادة الهائلة في المعروض مقابل انخفاض الطلب، إلى جانب التحديات الأمنية المتعلقة بتواجد الشركة في سيناء.

وكانت شركة فيكا للأسمنت الفرنسية، المساهم الأكبر في أسمنت سيناء، أعلنت عن قرار الجمعية العمومية لشركة أسمنت سيناء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة برئاسة جاك ماري مارسون رئيس مجلس الإدارة عن فيكا مصر، وتامر مجدي أندروس عضوًا منتدبا عن فيكا مصر، بدلًا من الدكتور حسن راتب.

وقال تامر مجدي، العضو المنتدب لأسمنت سيناء لمصراوي، إن "فيكا ليس لها علاقة بقرار خفض حصة الدكتور حسن راتب لصالح ريلاينس لوجستكس، هذا الأمر يتم في السوق ولا دخل لنا به".

وأضاف مجدي، أن تعيين ممثل لشركة ريلاينس لوجستكس في مجلس الإدارة بعد زيادة حصتها في الشركة هو قرار الجمعية العمومية.

وكان مجدي قال في تصريحات مؤخرا إن شركته تعمل على زيادة حصتها في السوق وضخ استثمارات جديدة من أجل استعادة قدرات الشركة وزيادة كفاءة الإنتاج.

وتوقع مجدي أن تتحسن أحوال شركته في الفترة المقبلة، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة جاك ماري مارسون، ممثلا عن شركة فيكا للأسمنت الفرنسية، وتشغيل خط إنتاج كان معطلا في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استثمارات فيكا في مصر تبلغ حوالي 200 مليون يورو، وأن الشركة تعتزم استثمار حوالي 30 مليون يورو في الفترة المقبلة.

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