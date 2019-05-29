سعره 250 جنيهًا.. شركة مصرية تصمم قيمصًا لمشجعي مصر في بطولة أفريقيا

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كتب- محمد علاء الدين:

قال عمر المنير الرئيس التنفيذي لشركة سيجما لتصميم الملابس الرياضية، إنه تم البدء في تصنيع "تي شيرت" منتخب مصر للمشجعين، على أن يتم طرحه بالأسواق خلال أيام.

وأضاف المنير لمصراوي، أن "تصميم القميص الرسمي لمنتخب مصر لم ينل إعجاب الكثير من المشجعين، الأمر الذي ألهمنا لوضع تصميم للقميص للمشجعين يرضي ذوقهم ويتناسب مع تاريخ مصر، وفي نفس الوقت ندعمه بالتكنولوجيا".

وأوضح المنير أن قميص منتخب نيجيريا حقق المبيعات الأضخم للقمصان الرياضية العام الماضي وذلك بفضل تصميمه الجيد، وهو ما جعل الجماهير تقبل على شرائه.

وبحسب المنير فإن القميص الجديد للمشجع المصري، معالج بنترات الفضة ما يجعله مقاوم للتعرق والبكتريا.

وسيتراوح سعر القميص بين 200 جنيه و250 جنيهًا، بحسب المنير، مشيرًا إلى أن الشركة تخوض مفاوضات مع أكثر من شركة من الرعاة للمنتخب المصري لتوريد القميص إليها لاستخدامه كهدايا لعملائها.

وتأسست شركة سيجما للملابس في عام 2017، وتقدم خدماتها من الملابس الرياضية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة في الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بحسب المنير.

وقال المنير إن الشركة تعاقدت مؤخرًا مع مؤسسة Chicago social في الولايات المتحدة وهي أكبر جهة رياضية في ولاية شيكاغو وذلك لتوريد نحو 70 ألف زي رياضي.

وكشف المنير عن أن الشركة تتفاوض مع ناديي الإسماعيلي والنجوم لتوريد الزي الرياضي لفرق كرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد.