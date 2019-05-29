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من هم أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؟ (فيديوجرافيك)

11:25 ص الأربعاء 29 مايو 2019
من هم أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؟ (فيديوجرافيك)

من هم أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؟

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا قرارا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وجمعيته العمومية، والذي تضمن عددا من الخبرات والكفاءات العاملة في مصر بمجالات الاقتصاد، والإدارة، والهندسة، والتخطيط.

وتتضمن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي له، وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق، وصلاحيات موظفيه، ومتابعة الأداء العام للصندوق، ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية ومراقبة تنفيذها، والإشراف على أعمال المدير التنفيذي، وزيادة رأس المال.

ويرصد مصراوي في "الفيديوجرافيك" التالي تشكيل مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية وأبرز الشخصيات التي يضمها هذا التشكيل، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط.

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