"ايتيدا" تستهدف رفع صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات إلى 4.2 مليار دولار



كتب_ محمد علاء الدين:

قالت هالة الجوهري، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، "إن الهيئة تستهدف رفع صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 3.7 مليار دولار حاليا.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهي الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وقالت الجوهري، في تصريحات على هامش إفطار نضمته الهيئة أمس الثلاثاء، إن الهيئة تتعاون مع مصلحة الجمارك لتطبيق تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بجميع الموانئ والمطارات لتطوير العمليات وتعزيز حجم التجارة وذلك من خلال تقليص مدة الإفراج الجمركي مما سيسهم في تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية.

وأضافت أنه تم تسليم المرحلة الأولى لمشروع تطبيق التوقيع الإلكتروني بمرفق المياه بهيئة قناة السويس وجاري التحضير للمرحلة الثانية للمشروع بهيئة قناة السويس، ومنظومة العمل بوزارة الداخلية.