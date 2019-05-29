الفاصوليا تتراجع 7 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 60 قرشًا و7 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار كيلو البسلو والجوافة جنيهين، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 60 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

البسلة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهن.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.

الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيهن.

كانتالوب بين 3 و7 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.