اختيار بومباردييه ترانسبورتيشن لتنفيذ خطي قطار "مونوريل" في مصر

كتبت- منال المصري:

قال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، الذي زار مصر مؤخرا، إنه تم اختيار شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" كمقدمة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار "المونوريل" الجديد في القاهرة، وذلك لخطين جدد لمونوريل في القاهرة، بحسب بيان من السفارة البريطانية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، ستنفذ بومباردييه ترانسبورتيشن المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولين العرب.

وقالت السفارة إن القيمة المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة بومباردييه ترانسبورتيشن تبلغ 1.4 مليار يورو للمشتريات الهندسية والبناء، بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاق على 15 + 15 عامًا للتشغيل والصيانة بقيمة محتملة تبلغ حوالي 1.6 مليار يورو.

وأضافت أنه سيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات في مدينة ديربي بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن اختيار الشركة للمشروع "لا يزال قيد التعاقد والتأكيد النهائي".

ونظام المونوريل هو خط طوله 54 كيلو متر يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، وخط طوله 42 كيلو متر يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.