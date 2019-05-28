أول تعليق من جلوفو على قرار حماية المنافسة بوقف خروجها من مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بشركة جلوفو، لمصراوي، إن الشركة لم تتلقى إخطارًا رسميًا، حتى الآن، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بخصوص وقف تصفية أعمالها في مصر.

وكان الجهاز أعلن في بيان اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارته بإلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.

وأوضح الجهاز أنه بادر بإجراء تحريات بخصوص إعلان جلوفو عن خروجها من مصر، وأنه تبين له مخالفة هذا الإجراء لقانون حماية المنافسة، لما تضمنه من اتفاق على تقسيم الأسواق، وأمهل الجهاز الشركة مهلة 30 يوما للتواصل معه وإخطاره بالإجراءات المتخذة لتنفيذ قراره.

وقال المسؤول في شركة جلوفو، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الجهاز لم يحقق مع الشركة ولم يتواصل معها قبل صدور القرار، مضيفا أن شركته في انتظار رد شركة جلوفو الأم في أسبانيا.

وأشار إلى أنه بعد الاطلاع على بيان حماية المنافسة من خلال الإعلام، قامت الشركة بالتواصل مع مسؤولي حماية المنافسة لمعرفة النتائج المترتبة على عدم إعادة فتح شركة جلوفو، والذين بدورهم أخبروهم بفرض غرامة على الشركتين إذا لم يتم الالتزام بالقرار الصادر من جهاز حماية المنافسة.

وقال مصدر مسؤول بشركة أطلبـ، التابعة لشركة ديليفري هيرو، إن الشركة فوجئت بقرار حماية المنافسة، وإنها لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن هذا الأمر.

وأضاف المصدر لمصراوي، ننتظر تلقي إخطار رسمي لعرض كافة المستندات والعقود على جهاز حماية المنافسة، "لنثبت أننا لم نرتكب أي مخالفة".

اقرأ أيضا:

حماية المنافسة يقرر وقف تصفية أعمال "جلوفو" في السوق المصري