30 % تراجعًا في أرباح السويدي إليكتريك خلال أول 3 أشهر من العام

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أرباح شركة السويدي إليكتريك بنسبة 30.4% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، تحقيقها صافي ربح بقيمة 995 مليون جنيه مقابل 1.431 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعًا نسبته 13.1% خلال أول 3 أشهر من العام لتصل إلى 11.2 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه نفس الفترة العام الماضي.

وسجلت الشركة ارتفاعًا في بند التكاليف لتصل إلى 9.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي مقابل 8.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

كانت أرباح الشركة تراجعت خلال العام الماضي، بنسبة 21.5% مقارنة بعام 2017، نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة التكاليف.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.