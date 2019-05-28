تخفيضات "أوبك" وعقوبات أمريكا تدعم النفط وحرب التجارة تضغط على السوق

القاهرة- وكالات:

تباينت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ يلقى الخام دعما من خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، بينما تضغط مخاوف التباطؤ الاقتصادي على السوق، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.99 دولار للبرميل، منخفضة 12 سنتًا بما يعادل 0.2% مقارنة بالإغلاق السابق عندما ارتفع برنت 2.1%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.7% إلى 59.03 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية ولم تُتداول العقود، أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

ولاقت الأسعار دعمًا من خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"منذ بداية العام والتوترات السياسية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء من بينهم روسيا يومي 25 و26 يونيو القادم لمناقشة سياسة الإنتاج، وفقًا للوكالة.

وبعيدا عن تخفيضات أوبك، فإن العقوبات الأمريكية علي فنزويلا وإيران المصدرتين للنفط أدت إلى شح في السوق.

ورغم ذلك فإن السوق تظل حذرة وسط تباطؤ اقتصادي نتيجة الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين التي من المتوقع أيضًا أن تؤثر على استهلاك الوقود.

وقال مات ستانلي: "نحتاج أن نرى أرقام طلب قوية، وهو ما لم يحدث هذا العام إلى الآن، قبل أن نبدأ في الإصغاء فعليا لتوقعات الصعود".