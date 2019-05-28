الدولار يتراجع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى عند مستوى نهاية تعاملات الأمس.

وهبط سعر شراء الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.83 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 16.90 جنيه.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 4 قروش إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، والإسكندرية عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.