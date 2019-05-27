توقيع بروتوكول تعاون بين "ايتيدا" ومركز المعلومات بمجلس الوزراء

كتب- محمد علاء الدين:

وقَّعت هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، بروتوكول للتعاون المشترك.

ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما، حيث يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقني عالي بما يساعد المؤسسة في التخطيط واتخاذ القرارات.

وتسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وادارة الموارد البشرية HR في نظام واحد.

وينص البروتوكول على أن تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" دعم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشروعات التطبيقات التكنولوجية التي تنتجها الهيئة في الأسواق المختلفة، فضلاً عن استفادة المركز من أنشطة الهيئة المختلفة ومنها التدريب، الخدمات الاستشارية، والاعتمادات الدولية، والاختبارات الفنية، والتوقيع الإلكتروني.

وفي نفس السياق، اتفق الطرفان أيضاً على التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين.