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    أسعار الدولار تواصل الانخفاض ويسجل 16.90 جنيه في البنك الأهلي

    04:19 م الإثنين 27 مايو 2019
    أسعار الدولار تواصل الانخفاض ويسجل 16.90 جنيه في البنك الأهلي

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنك التعمير والإسكان.

    وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك الأهلي المصري إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي مصر والبركة إلى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس، إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

    وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.84 جنيه، بينما تراجع سعر البيع 3 قروش إلى 16.92 جنيه.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.82 جنيه للشراء، و16.92جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي الجنيه المصري

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