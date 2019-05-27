البنك المركزي يسدد 400 مليون دولار لـ"أفريكسيم بنك" الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن البنك المركزي المصري سيسدد 400 مليون دولار لمصرفه الشهر المقبل.

وكان عمرو كامل نائب رئيس مجلس إدارة "أفريكسيم بنك" قال في وقت سابق من العام الماضي، إن البنك أقرض البنك المركزي المصري 400 مليون دولار، من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة مع دول أفريقيا.

وسدد البنك المركزي مستحقات بقيمة 3.8 مليار دولار على دفعات للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على مدار العامين الماضيين، وهي مبالغ حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي، بحسب تصريحات سابقة لعمرو كامل.

وبحسب ما قال كامل في وقت سابق، فإن مصر تستحوذ على أولوية "قصوى" في استراتيجية تمويلات البنك الأفريقي، لتنوع اقتصادها، وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول أفريقيا.

وأضاف كامل أن البنك رفع السقف الائتماني لمصر لأكثر من 200% من عام 2015 وحتى العام الجاري بهدف زيادة دعم وتوفير التمويلات اللازمة لمصر من سنة إلى أخرى، وخاصة بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل الاقتصاد المصري.

وتعد مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين في البنك، ومن أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وهي مؤهلة للحصول على دعم أكبر من البنك مقارنة بالاقتصادات الأفريقية الأخرى، بحسب كامل.

وقال كامل إن البنك يخطط لضخ ملياري دولار لمصر خلال العام الجاري، وذلك لجودة الخطوط الائتمانية مع البنوك المصرية والقطاعات التي تخضع للدراسة من قبل البنك حاليًا، بحسب تصريحاته السابقة.

وأضاف أن البنك ضخ نحو 2.2 مليار دولار لمصر خلال العام الماضي، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك والشركات المختلفة.