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    الصوت والضوء تعلن تأجيل مزايدة مطعم وكافيتريا بهو خوفو ليونيو القادم

    03:15 م الإثنين 27 مايو 2019
    الصوت والضوء تعلن تأجيل مزايدة مطعم وكافيتريا بهو خوفو ليونيو القادم

    منطقة الصوت والضوء

    كتبت- شيماء حفظي:

    أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، في بيان لها اليوم الاثنين تأجيل موعد عقد جلسة المزاد الخاصة بتطوير ومنح استغلال كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبوالهول لتصبح يوم الإثنين الموافق 10 يونيو.

    وأضاف البيان، أن هذا التأجيل جاء بناءً على رغبة المتقدمين لإتاحة الفرصة والوقت للتقديم واستيفاء الأوراق .

    وقال سامح سعد، رئيس مجلس ادارة شركه مصر للصوت والضوء، إنه سيتم تحديد جلسة للمقبولين فنيا وذلك لإعطاء الفرصة للمتقدمين بإنهاء إجراءتهم الخاصة للتعاقد.

    وأضاف سامح، أنه هناك العديد من الطلبات من شركات الإدارة العالمية الموجودة في أوروبا ومصر .

    وأشار سعد إلى أهمية اختيار الأفضل من بين شركات المنشات السياحية لزيادة أعداد السائحين وانعاش الحركة السياحية ولتقديم خدمة مميزة للسائح تليق بأصالة وعراقة المكان لاتختلف عن خدمات المطاعم العالمية.

    شركة مصر للصوت والضوء أبوالهول المنشات السياحية

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