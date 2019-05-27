800 مليون دولار ميزانية مقترحة لتطوير قطاع الطاقة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت وزارة المالية مع وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، التعاون فى قطاع الطاقة لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة، والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، والتعاون في قطاع الكهرباء، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال وفد وكالة "جايكا"، إن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصري تبلغ نحو 800 مليون دولار تقدم بالمشاركة بين "جايكا"، والبنك الأفريقي للتنمية "AFDB"، والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD".

وطالب وزارة المالية خلال اللقاء، برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، البرنامج المقترح من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل المصرية، والذي يستهدف تحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوفد الياباني استعداد الوكالة اليابانية أيضا للمساهمة في تمويل المراكز والمستشفيات المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب البيان.

كما ناقشت المالية اقتراح وفد الجايكا التواصل مع البنك الدولي؛ لمشاركة البنك في دعم الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار توجه لتمويل برامج الرعاية الصحية، حيث وعدت الجايكا بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

وتطرقت المباحثات أيضا لمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل مصر على تطبيقها حاليا، والأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة لتمويلها مثل تحملها قيمة اشتراكات غير القادرين، بجانب أعباء تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وخطة الدولة للسيطرة وخفض معدلات الدين العام.

وقالت وزارة المالية إن الجانبين اتفقا على إعداد مذكرة تفاهم، لتوقيعها بينهما لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة.

ووجَّه الوفد الياباني دعوة لوزارة المالية لزيارة المقر الرئيسي لوكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، في طوكيو، عقب اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي ستشارك مصر فيها والمقرر عقدها فى مدينة فوكاكا اليابانية خلال يونيو المقبل.