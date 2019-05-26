بنك عودة: نعمل حاليا للحصول على موافقة المركزي لشراء "الأهلي اليوناني"

كتبت- منال المصري:

قال بنك عوده مصر، في بيان اليوم الأحد، إنه يعمل حاليًا، على الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، من أجل إتمام صفقة الاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وأشار عوده إلى أن البنك الأهلي اليوناني يعمل من خلال 17 فرعا في مصر.

وأضاف عوده أنه يعمل على تعزيز تواجده في القطاع المصرفي المصري، مستنداً على قوة نتائج أعماله.

وأوضح أن حقوق الملكية في البنك وصلت إلى 6.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2018، وأن أرباحه سجلت 1.3 مليار جنيه مصري، كما بلغت محفظة الودائع بالبنك 59 مليار جنيه مصري ومحفظة القروض وصلت إلى 32 مليار جنيه مصري.

وذكر البيان أن البنك يعتزم تطبيق استراتيجية توسعية خلال العام المالي الحالي، وتعضيد تواجده بالقطاع المصرفي المصري من خلال انتشاره الجغرافي في القاهرة الكبرى والمحافظات.

وأشار إلى أن البنك سيفتتح 9 فروع جديدة خلال نفس الفترة وذلك للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء في جمهورية مصر العربية مما يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري في تدعيم برنامج الشمول المالي ويساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري مما يؤدي بدوره إلى النهوض بمؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده -مصر: "لدى البنك رؤية تتصف بالتوسع بقوة في القطاع المصرفي المصري، فلدى بنك عوده - مصر كافة المقومات، من صلابة المساهمين و متانة الموقف المالي، والتي من شأنها أن تدعم تواجده بين أكبر المؤسسات المالية بمصر والشرق الأوسط".