بنك التنمية الصناعية يشارك بحصة 10 ملايين دولار في قرض القناة للسكر

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن البنك قرر المشاركة بقيمة 10 ملايين دولار في الشريحة الدولارية من قرض يقدمه تحالف مصرفي لشركة القناة للسكر.

ويضم القرض شريحتين، الأولى بالعملة المحلية بقيمة 1.2 مليار جنيه، والثانية بالعملة الأمريكية بقيمة 100 مليون دولار.



ويوجه القرض لعمليات الشراء والبناء والتشغيل بمشروع الشركة لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا، بحسب المصدر.

وكان تحالفا مصرفيا يضم 6 بنوك، خاطب شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية للانتهاء من استيفاء الشروط المسبقة لتفعيل قرض معبري بقيمة 2.9 مليار جنيه.

ويتكون التحالف المصرفي من بنوك الأهلي المصري، وقطر الوطني الأهلي، والإسكندرية، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والمصرف المتحد.

وعينت القناة للسكر شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، مستشارا ماليا لصفقة التمويل التي تسعى للحصول عليها.