شعبة الملابس: 15% ارتفاعًا في أسعار ملابس العيد هذا العام

كتبت- منار الرخ:

قال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار ملابس عيد الفطر ارتفعت هذا العام بقيمة 15% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأضاف زنانيري، أن هذه الزيادة ليست الأخيرة هذا العام، "فمن الممكن أن تتحرك الأسعار مع تحريك أسعار الكهرباء والطاقة خلال الأيام المقبلة"، مما يعنى ارتفاع الأسعار من جديد وفقا للتغييرات الجديدة في التكلفة.

وأعلنت وزارة الكهرباء الأسبوع الماضي رفع أسعار الكهرباء بداية من يوليو المقبل بمتوسط نسبته 15%.

وبحسب ما ذكره زنانيزي فإن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفًا بالرغم من قرب موعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن المحلات لا تقدم تخفيضات على الملابس خلال موسم العيد بشكل عام، لكن بعض المحال تقوم بصفة فردية بطرح عروض وتخفيضات على الأسعار من أجل تحريك الطلب.

وتوقع الزنانيري ألا يختلف موسم الصيف الحالي كثيرًا عن الموسم الماضي، من ناحية المبيعات.