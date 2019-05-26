  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1 - 0 نهضة بركان.. نهائي الكونفدرالية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    بنك البركة يعتزم طرح منتج وديعة لأجل شهر بعائد 12.5% سنويا

    04:03 م الأحد 26 مايو 2019
    بنك البركة يعتزم طرح منتج وديعة لأجل شهر بعائد 12.5% سنويا

    بنك البركة

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك البركة مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت إصدار منتج جديد "وديعة متغيرة العائد" ذات أجل شهر واحد، بعائد 12.5% خلال الأيام المقبلة.

    وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الحد الأدنى للوديعة يبدأ من 100 ألف جنيه، ويشترط البنك على العميل عدم كسر الوديعة خلال أجلها.

    وأكد المصدر أن البنك يهدف من بيع الوديعة جذب مدخرات جديدة من العملاء.

    وأوضح المصدر أن البنك يعمل على طرح منتج وديعة بعائد 6.5% سنويا لأجل شهر، ولكن بدون شرط حد أدنى للوديعة.

    بنك البركة وديعة متغيرة العائد

    الخبر التالى:

    شعبة الملابس: 15% ارتفاعًا في أسعار ملابس العيد هذا العام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان