بنك البركة يعتزم طرح منتج وديعة لأجل شهر بعائد 12.5% سنويا

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك البركة مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت إصدار منتج جديد "وديعة متغيرة العائد" ذات أجل شهر واحد، بعائد 12.5% خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الحد الأدنى للوديعة يبدأ من 100 ألف جنيه، ويشترط البنك على العميل عدم كسر الوديعة خلال أجلها.

وأكد المصدر أن البنك يهدف من بيع الوديعة جذب مدخرات جديدة من العملاء.

وأوضح المصدر أن البنك يعمل على طرح منتج وديعة بعائد 6.5% سنويا لأجل شهر، ولكن بدون شرط حد أدنى للوديعة.