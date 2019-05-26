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    البورصة تصعد 1.5% في نهاية تعاملات اليوم

    02:36 م الأحد 26 مايو 2019
    البورصة تصعد 1.5% في نهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    شهدت البورصة ارتفاعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.49% إلى مستوى 13981 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء 79 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع 19 مليون جنيه، و60 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع الخميس الماضي للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.82% إلى مستوى 13776 نقطة.

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