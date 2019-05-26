تراجع جديد لسعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الدولار في بنك مصر بقيمة قرشين في منتصف تعاملات اليوم الأحد ليصل إلى 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليوم.

كما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وفي بداية تعاملات اليوم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.