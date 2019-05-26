  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1 - 0 نهضة بركان.. نهائي الكونفدرالية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    تراجع جديد لسعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف التعاملات

    02:25 م الأحد 26 مايو 2019
    تراجع جديد لسعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف التعاملات

    دولار

    القاهرة- مصراوي:

    تراجع سعر الدولار في بنك مصر بقيمة قرشين في منتصف تعاملات اليوم الأحد ليصل إلى 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليوم.

    كما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

    وفي بداية تعاملات اليوم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    الدولار أسعار الدولار بنك مصر البنك الاهلي

    الخبر التالى:

    البورصة تصعد 1.5% في نهاية تعاملات اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان