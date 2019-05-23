دويتشه بنك: القاهرة رابع أرخص مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة في 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لدوتشيه بنك الألماني، أن مدينة القاهرة احتلت المركز الرابع ضمن أرخص مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة خلال عام 2019، وذلك من بين 56 مدينة.

وبحسب التقرير، الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني، سبقت 3 مدن هندية القاهرة كأرخص تكلفة للمعيشة، وهي مدينة بنجلور في المركز الأول، ثم مدينة دلهي، وبعدها مدينة مومباي.

وجاءت مدينة زيورخ السويسرية كأغلى المدن التي يتضمنها الاستطلاع من حيث تكلفة المعيشة، تليها مدينة هونج كونج، ثم شنجهاي الصينية.

وتصل تكلفة عبوة الكوكاكولا 2 لتر في القاهرة إلى 0.76 دولار في 2019 مقابل 0.68 دولار العام الماضي، ومقابل 1.33 دولار في 2014، حيث تعتبر القاهرة ثاني أرخص مدينة في سعر الكوكاكولا هذا العام بين مدن الاستطلاع بعد اسطنبول التركية بسعر 0.74 دولار، بينما تعتبر أوسلو النرويجية الأغلى بسعر 4.73 دولار، بحسب دويتشه بنك.

بينما تصل تكلفة الحذاء الرياضي من الماركات العالمية في القاهرة إلى 112.1 دولار، حيث تعتبر القاهرة في المركز السابع بين المدن الأغلى لسعر الحذاء، والأولى هي زيورخ بقيمة 150.9 دولار، والأخيرة بنجلور الهندية 58.3 دولار.

وجاءت القاهرة في المركز الـ 40 من بين 55 مدينة كأغلى سعر لبنطلون جينز ماركة "ليفايس" بسعر 55.8 دولار، بينما كانت الأغلى زيورخ بسعر 119.6 دولار، ولاجوس النيجيرية الأرخص بسعر 24.3 دولار.

واحتلت القاهرة المركز الـ 15 من بين 55 مدينة من حيث سعر فستان صيفي من أحد محلات العلامات التجارية المعروفة مثل زارا أو إتش آند إم، بسعر 48 دولارا، بينما كانت الأغلى الرياض بسعر 68 دولارا، والأرخص لاجوس النيجيرية بسعر 27 دولارا.

وتعتبر القاهرة الأرخص بين 55 مدينة من حيث سعر البنزين، حيث تصل تكلفة "ربع جالون" بنزين إلى 0.39 دولار في حين جاءت مدينة الرياض السعودية في المركز قبل الأخير بسعر 0.40 دولار، وهونج كونج في المركز الأول بسعر 2.04 دولار.

ويصل متوسط سعر تذكرة السينما في القاهرة إلى 4 دولارات، لتصبح رابع أرخص مدينة من حيث سعر تذكرة السينما، بينما كانت اسطنبول الأرخص بقيمة 3.6 دولار، وزيورخ الأغلى بسعر 19.1 دولار.

وجاءت القاهرة في المركز الـ 42 من بين 55 مدينة من حيث سعر عبوة سجائر مارلبورو بسعر 3.3 دولار، بينما كانت الأغلى ملبورن الأسترالية بسعر 23.1 دولار، والأرخص لاجوس النيجيرية بسعر 1.4 دولار.

وتعتبر القاهرة رابع أرخص مدينة من حيث تكلفة اشتراك شهري بخدمات الإنترنت (سرعة 8 ميجابايت) بقيمة 12 دولارا، بينما كانت الأرخص موسكو الروسية بسعر 7 دولارات، والأغلى دبي الإماراتية بقيمة 82 دولارا.

واحتلت القاهرة رابع أرخص مدينة من حيث تكلفة حلاقة الشعر للرجال بقيمة 4.4 دولار، بينما كانت الأرخص دكا ببنجلاديش بسعر 3.8 دولار، والأغلى كوبنهاجن الدنماركية بقيمة 47.6 دولار.

وتعتبر القاهرة خامس أغلى بين 54 مدينة من حيث سعر الليلة في فندق 5 نجوم، حيث تصل تكلفة الليلة إلى 658 دولارا، في حين جاءت الأغلى مدينة ميلانو الإيطالية بسعر 961 دولارا، والأرخص كوالالمبور الماليزية بسعر 164 دولارا.

واحتلت مصر المركز التاسع من بين 40 دولة من حيث تكلفة شراء هاتف "أيفون سكس إس" بقيمة 1537 دولارا، بينما كانت الأرخص نيجيريا بسعر 1178 دولارا، والأغلى البرازيل بقيمة 2050 دولارا.

وكان الجنيه المصري العملة الوحيدة التي ارتفعت أمام الدولار من بين 41 عملة تضمنها التقرير عن أسعار الصرف، حيث ارتفع بنسبة 3% في عام 2019 مقارنة بعام 2018 (25 أبريل يوم المقارنة)، بينما انخفضت أسعار البيزو الأرجنتيني بنسبة 55%، والليرة التركية بنسبة 31%.