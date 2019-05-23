15 % زيادة في أرباح بنك التنمية الصناعية العام الماضي

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن البنك سجل صافي ربح بقيمة 281 مليون جنيه خلال العام الماضي بزيادة 15% عن ربح بقيمة 244 مليون جنيه في 2017.

وأضاف فهمي، أن المركز المالي للبنك قفز إلى 24 مليار جنيه في نهاية 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه من نفس الفترة للعام السابق بزيادة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.

ووأوضح فهمي، أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بلغت 10 مليارات جنيه في نهاية العام الماضي مقابل 7.6 مليار جنيه من نفس الفترة للعام السابق بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 30.3%.

وأكد فهمي، أن محفظة ودائع العملاء بلغت 18.9 مليار جنيه مقابل 14.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 34%.

وأشار إلى أن البنكً تصالح مع مصلحة الضرائب وتسوية 42.5 مليون جنيه من إجمالي مطالبات 146 مليون جنيه متراكمة منذ 2008 .