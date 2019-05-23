التموين تتلقى 4 عروض لاستيراد الأرز.. ومصادر: الصيني المرشح للفوز

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز، في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب مضرب، إن هيئة السلع التموينية تلقت 4 عروض من مستوردين لتوريد أرز في رابع مناقصتها العالمية لشراء الأرز.

وبحسب تجار تحدثوا لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، فإن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية تلقت 4 عروض لتوريد أرز هندي وصيني وفيتنامي في مناقصة عالمية لشراء الأرز هذا العام.

وقالت الهيئة في مناقصتها إنها تريد أرزًا بنسبة كسر بين 10 و12%، وطالبت بوصول الشحنات في الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس.

وقال الوليلي إن "شركة تقدمت بنحو 45 ألف طن للأرز الهندي و45 ألف طن للأرز الفيتنامي وشركة تقدمت بعرضين للأرز الصيني أحدهما بنحو 20 ألف طن والأخر بنحو 85 ألف طن".

وأضاف أنه من المرجح قبول هيئة السلع التموينية للعرض الصيني نظراً لنجاحه في اختبارات الطهي خلال المناقصات الثلاث السابقة.

وتوقع الوليلي، أن يكون سعر طن الأرز للعرض الصيني 405 دولارات للطن، وهو نفس السعر خلال المناقصات السابقة من العرض ذاته.

ووفقاً لما قاله مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، فإن هيئة السلع التموينية ستعلن عن قبول العروض المتقدمة لها بعد اختبار طهي العينات.

وأضاف النجاري، أن أسعار الأرز مستقرة حاليًا في الأسواق.

ويبلغ سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بالمضارب بين 8.5 و8.7 جنيه للكيلو والعريض الحبة بين 10.5 و10.7 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الأرز المستورد يتراوح بين 8.6 و9.25 جنيه، وفقًا لمصطفى النجاري.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.

وغلظت الحكومة خلال الموسم المنتهي، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة.