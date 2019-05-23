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    البورصة ترتفع في آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات عربية ومحلية

    02:30 م الخميس 23 مايو 2019
    البورصة ترتفع في آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات عربية ومحلية

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة 0.82% إلى مستوى 13776 نقطة بدعم من مشتريات عربية ومحلية.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.83%.

    وسجلت تعاملات العرب والمصريين اليوم صافي شراء بقيمة 36 مليون جنيه، و15 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 51 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أمس للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة صعود 0.4% إلى مستوى 13664 نقطة.

    مؤشر البورصة ارتفاع البورصة

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