بنك التنمية الصناعية يطلق مبادرة لتمويل ألف مصنع خلال عامين

كتبت - منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن البنك سيطلق مبادرة جديدة لتمويل ألف مصنع خلال الأيام المقبلة، تأكيدا لما نشره مصراوي سابقا .

وأضاف فهمي، أن حجم القروض المخصصة لتمويل الألف مصنع يتراوح بين 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بما يسهم في توفير 20 ألف فرصة عمل خلال العامين 2019 و2020.

وأوضح فهمي، أن البنك يسعى دائما لدعم الجهود التنموية، ومستمر في التوجه التنموي لتوصيل الغاز والكهرباء وتمويل التجزئة المصرفية والتي لها أعراض تنموية .

وقال حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن عدد العملاء في تمويل الشركات الكبرى ارتفع من 2200 عميل في 2012 إلى 115 ألف عميل في نهاية العام الماضي مما يظهر دور البنك في التوسع في تمويل المشروعات الكبرى.

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