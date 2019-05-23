ماجد فهمي: 4 بدائل لزيادة رأسمال بنك التنمية الصناعية إلى 5 مليارات جنيه

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن البنك سيبحث مع البنك المركزي بدائل زيادة رأس المال، إلى 5 مليارات جنيه، من أجل التوافق مع مشروع قانون البنوك الجديد، الذي أعده البنك المركزي.

ونص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن لا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك عن 5 مليارات كحد أدنى مقابل 500 مليون جنيه في القانون الحالي، فيما استثنى المركزي البنوك المتخصصة والرقمية من الحد الأدنى لرأس المال طبقا لمستند حصل عليه مصراوي.

وأضاف فهمي، إن هناك 4 بدائل لزيادة رأس مال البنك تشمل قيام المساهم الرئيسي المتمثل في وزارة المالية ضخ زيادة في رأس ماله أو طرح البنك بالبورصة، أو بيعه لمساهم رئيسي أو دمج أكثر من بنك.

وقال إن زيادة رأس مال البنك تأتي بعد إغلاق الخسائر المرحلة للبنك التي نشأت في سنوات سابقة للتوسع في الائتمان دون تكوين مخصصات مالية.