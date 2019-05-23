إعمار: مفاوضات إيجابية مع "النصر للإسكان" لحل نزاع "أب تاون كايرو"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن هناك مفاوضات إيجابية مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن النزاع القائم بين الشركتين حول مشروع "أب تاون كايرو".

وأضافت الشركة، أن المفاوضات بين الطرفين "إيجابية وتؤشر بإمكانية الوصول إلى تسوية ودية للنزاع".

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها شركة النصر للإسكان والتعمير ضد إعمار مازالت متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع "أب تاون كايرو"، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

وكانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وما دفع النصر للجوء للتحكيم الدولي.

ولكن خالد بدوي وزير قطاع الأعمال السابق قال في تصريحات صحفية، إنه "بعد دراسات ومناقشات وجدنا أن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق ودي، لأننا كنا سنخسر التحكيم الدولي بنسبة 95%".

وأعلن وزير قطاع الأعمال الحالي هشام توفيق أكثر من مرة أنه سيعلن قريبا عن التوصل لتسوية النزاع وديا مع إعمار مصر.