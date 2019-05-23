تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس أسعار الأمس دون تغير.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 605 جنيهات، وهو نفس سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 692 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب إلى 4840 جنيهًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي تلقى فيه الدولار الدعم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرو المعدن الأصفر عن اتجاه بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1273.15 دولار للأوقية، بعد أن نزل إلى 1268.97 الثلاثاء الماضي وهو أدنى مستوياته منذ مايو الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1272.60 دولار.