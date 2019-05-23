ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و48 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك الفليه ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.