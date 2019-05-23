تراجع البصل والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي، والخيار بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو البصل، والكوسة، والخيار بين جنيهين و3 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي، والحامي بين 3 و6 جنيهات، والباذنجان البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين جنيهين و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البامية بين 12 و20 جنيهًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات

الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.