الدولار في أعلى مستوى خلال شهر عالميا وسط ضبابية في أوروبا وآسيا

القاهرة- وكالات:

بلغ سعر الدولار أعلى مستوياته في شهر عالميا، في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، مما دفع معظم العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان للهبوط، بحسب وكالة رويترز.

وتتسبب المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا، وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.189 وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، حين سجل ذروة عامين عند 98.33.

وهبط اليورو ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 1.1133 دولار في التعاملات المبكرة، بينما كاد الجنيه الاسترليني ينخفض دون مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير الماضي.

وصعد الين الياباني على نطاق واسع، اليوم الخميس، حيث غذى استمرار المخاوف التجارية بشأن أمريكا والصين، والقلق بشأن حيال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العزوف عن المخاطرة، مما دفع العملة اليابانية للارتفاع باعتبارها ملاذا آمنًا، وفقًا للوكالة.

وارتفع الين 0.1% إلى 110.23 للدولار بعد أن صعد من أدنى مستوى في أسبوعين عند 110.675 الذي بلغه الثلاثاء الماضي.

وارتفعت العملة اليابانية 0.2% مقابل اليورو، وزادت 0.5% مقابل الجنيه الاسترليني، و0.3% أمام الدولار الاسترالي.