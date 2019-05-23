التخطيط تعلن تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التخطيط تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ، لإدارة أصول وأملاك الدولة، برئاسة هالة السعيد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

وقالت الوزارة في فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التشكيل ضم أعضاء مستقلين، وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.

وأضافت أن من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أيضا نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

ويضم مجلس إدارة الصندوق السيادي، بالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء المستقلين، ممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرع لإدارته ويمثله أمام الغير، والقضاء، بحسب قانون إنشاء الصندوق والذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو من العام الماضي.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.